500.000 euro subsidie voor winkelcentra: “Wie het eerst komt”

Meer in

De provincie Zuid-Holland maakt tussen 1 mei en 1 augustus 500.000 euro vrij voor de verbetering van winkel- of centrumgebieden. Twee van deze gebieden in Den Haag waar in geïnvesteerd kan worden zijn de Frederik Hendriklaan en winkelcentrum Leyweg.

Winkels hebben het al tijden zwaar door de toename van het aantal online aankopen. De verbeteringen zouden bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de centra op het gebied van wonen, werken en recreëren. Ieder winkelcentrum of gebied mag een aanvraag doen en kan maximaal 20.000 euro ontvangen om hun idee of project uit te voeren.

Het is wel de bedoeling dat de subsidie wordt gebruikt voor projecten die bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking versterken of voor onderzoek naar verbeterpunten. Om kans te maken om de subsidie te ontvangen zullen winkelcentra er snel bij moeten zijn, want er geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.