Actievoerder Hans Kamperman: “Cannabisplant is oplossing voor wereldproblemen”

Deze donderdag staat actievoerder Hans Kamperman voor de vijftigste keer in het centrum van Den Haag met zijn rijdende protestkar. Daarmee strijdt hij al maanden voor legalisering van cannabis.

Hans was woensdag te horen in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Hij betuigde nogmaals spijt voor zijn zelfmoordpoging in de Tweede Kamer vorige maand. Tot schrik van de aanwezige Kamerleden spong hij plotseling van de publieke tribune met een koord om zijn nek, vastgebonden aan de reling. “Dat had ik niet moeten doen. Het heeft ook geen zin gehad, want de politiek luistert toch niet”, zei Kamperman tegen Den Haag FM.

De activist rookt zelf helemaal geen wiet, bleek tijdens het uitgebreide interview. “Dat denken veel mensen, maar het gaat allemaal veel verder dan een blowtje. Cannabis kan de wereld redden. Je kunt huizen bouwen van deze plant, plastictassen vervangen, medicatie maken en zelfs autorijden op hennepolie.” Kamperman verdenkt de overheid van economische belangen met grote bedrijven. “Ze zitten allemaal in de tang bij bedrijven. Er zitten 150 acteurs in de Tweede Kamer.”

Luister hier naar het interview met Hans Kamperman op Den Haag FM.