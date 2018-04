Volle bak bij lezing en debat over Martin Luther King Jr. in Haagse Hogeschool

Bas Muijs in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met acteur en presentator Bas Muijs

Bas is in de ochtend radiopresentator bij Omroep West, overdag vader thuis en ’s avonds acteur op podia in het hele land. De Hagenaar, die ooit doorbrak als ‘de zoon van Ludo’ in GTST, voelt zich in elke rol thuis. Nu is hij op tv in ‘De Schippers van de Kameleon’.

Wie dakloos is en geen geldige verblijfsvergunning heeft, mag in Nederland rekenen op ‘bed, bad en brood’. Straatnieuws sprak deze mensen in Den Haag en Rotterdam. Ouay (37) uit Afrika: “Als terugkeren veilig zou zijn, zou ik geen minuut wachten.”

Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is sinds donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.