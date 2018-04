Doodsoorzaak Orlando ook na reconstructie nog altijd onduidelijk

Na de reconstructie van de politie om de laatste uren van Orlando Boldewijn in kaart te brengen is nog altijd niets bekend over de doodsoorzaak. Dat vertelde misdaadverslaggever Martijn Mastenbroek, die voor Den Haag FM de zaak op de voet volgt, in het programma Haagse Ochtendradio. Het lichaam van de zeventienjarige Rotterdammer Orlando werd half februari in een meertje aan het Ypenburgse Böttgerwater gevonden.

“De politie spreekt officieel niet van een reconstructie”, vertelt Martijn. “Volgens een woordvoerder hebben ze alleen de diepte van de bodem van het meertje in kaart gebracht. Erg grondig zal dat onderzoek niet geweest zijn omdat er geen uitgebreide apparatuur gebruikt werd.” Volgens Mastenbroek is over de doodsoorzaak nog helemaal niets bekend. ““De politie vermeldt niet dat het om een misdrijf gaat. Dat betekent dat er geen ernstige verwondingen zijn aangetroffen op het lichaam”, aldus Mastenbroek.

Bij de reconstructie gebruikte de politie onder andere het vissersbootje waar Orlando kort voor zijn dood nog geweest is. Het bootje is van de 27-jarige Hagenaar waar Boldewijn een week voor zijn dood een afspraak had via een dating app. De man werd door de politie betrokken in de reconstructie maar niet als verdachte gezien. Er zijn twintig agenten op de zaak gezet en de politie roept nog altijd op om aanwijzingen te melden. In het onderzoek heeft de politie zich nadrukkelijk gericht tot Poolse getuigen. In de nacht van de verdwijning van Orlando zouden aan het meertje Poolse mannen hebben zitten vissen. Getuigenoproepen werden in het Pools vertaald, voorlopig zonder resultaat.

