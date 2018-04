Eerste Haagse Canal Pride in gevaar door uitblijven subsidie

De eerste Haagse Canal Pride in juni komt in gevaar door het uitblijven van subsidie. Gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos wil dat het stadsbestuur snel een reddingsboei naar de organisatie werpt.

“De organisatie van het The Hague Rainbow Festival was dolgelukkig toen er in december vorig jaar brede steun vanuit de politiek kwam voor een eigen botenparade”, zegt Sluis. “Op initiatief van D66 werd het idee voor een Haagse versie van de Canal Pride omarmt en gezien als een prachtige toevoeging aan het Rainbow Festival van organisatoren Sebastiaan de Graaff en Ben Manuputty. Zij zijn dan ook vol enthousiasme aan de gang gegaan met de organisatie, maar hebben vanuit de Haagse gemeentekas nog geen euro subsidie mogen ontvangen.”

Organisator Sebastiaan de Graaff vraagt zich inmiddels af wat de steun van de gemeenteraad eigenlijk waard was. “We hebben D66 voor de verkiezingen af en toe voorzichtig gevraagd naar de stand van zaken, maar door de verkiezingen waren ze erg druk. Nu de verkiezingen voorbij zijn is het voornamelijk erg stil”, aldus De Graaff. “We zitten al flink in de kosten die we nu voorgeschoten hebben, maar dat houdt natuurlijk wel een keer op. Het begint nu erg nijpend te worden en we zitten dan ook met smart op de subsidie te wachten”, vult zijn collega Ben Manuputty aan.

Boter bij de vis

Gemeenteraadslid Ralf Sluijs wil snel opheldering van het stadsbestuur. “We hebben het prachtige initiatief van deze mannen massaal omarmd, maar nu moet er natuurlijk wel boter bij de vis komen. Het kan niet zo zijn dat de organisatie zelf geld voor moet schieten omdat de subsidie niet uitgekeerd wordt.”

Luister hier naar een interview met Ben Manuputty op Den Haag FM.