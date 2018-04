Volle bak bij lezing en debat over Martin Luther King Jr. in Haagse Hogeschool

Gemeenteraad boos over verkwisting belastinggeld bij prestigeproject: “Waar zijn onze miljoenen gebleven?”

De ChristenUnie/SGP, SP, Haagse Stadspartij, PvdA en GroenLinks zijn verbijsterd over de ondergang van het The Hague Institute for Global Justice. Dit instituut werd in 2010 opgericht met ruim 20 miljoen aan subsidies van de gemeente Den Haag en het Rijk. Nu dat geld op is, wordt het weer opgedoekt.

Van de ongeveer twintig miljoen euro die er naar het instituut is gegaan, kwam zo’n drie miljoen van de gemeente. Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP noemt dat “onvoorstelbaar”. “Er zijn vele miljoenen gepompt in deze club maar waar zijn ze gebleven?” Hanne Drost van de SP noemt het “onacceptabel” dat het kennisinstituut miljoenen aan gemeenschapsgeld heeft uitgegeven aan “dure catering, luxe hotelovernachtingen en het riante salaris van de directeur”.

Peter Bos van de Haagse Stadspartij wil weten waarom de gemeente niet eerder heeft ingegrepen. “Er is twintig miljoen gemeenschapsgeld over de balk gesmeten zonder dat tijdig en adequaat is ingegrepen. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht.” Ook Martijn Balster van de PvdA is boos over “het exorbitante salaris en de belachelijke declaraties”. Hij wil proberen het Haagse belastinggeld terug te krijgen.

Financieel drijfzand

Maarten de Vuyst van GroenLinks gaat ene stap verder. “Na The Hague Security Delta is dit het tweede internationale prestigeproject wat op financieel drijfzand gebouwd lijkt te zijn. Dit geeft duidelijk reden om eens goed achter de oren te krabben of we in de toekomst geld moeten blijven vrijmaken voor dit soort organisaties.”