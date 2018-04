Haagse Stadspenning voor violiste Eva Stegeman

De Haagse violiste Eva Stegeman is woensdagavond onderscheiden met de Haagse Stadspenning. Wethouder Joris Wijsmuller overhandigde de onderscheiding tijdens de opening van het vijftiende Internationaal Kamermuziekfestival. “Ik krijg de penning dan wel, maar hij staat voor alle vrijwilligers die al jaren hun steentje bijdragen”, vertelde Eva Stegeman op Den Haag FM.

Als artistiek directeur is Stegeman sinds de oprichting in 2003 de drijvende kracht achter het kamermuziekfestival, dat inmiddels Classical Encounters heet. Daarbij kiest ze niet alleen voor bekende concertzalen, maar benut ze ook verrassende plekken zoals musea, winkels en de openbare bibliotheek. Het Late Night Concert in de Lourdeskerk op Scheveningen is een aanrader volgens de violiste. “Dan bewegen de muzikanten door de zaal en kun je zomaar iemand naast je hebben staan tijdens het concert.”

De Haagse Stadspenning wordt sinds 1977 uitgereikt aan stadsgenoten die zich 25 jaar of langer vrijwillig inzetten voor een Haagse organisatie of goed doel. Dat Eva de penning tien jaar te vroeg ontvangt vindt ze extra speciaal. “Misschien is het wel een teken dat ik nog tien jaar door moet blijven gaan.” Onlangs kreeg nachtburgemeester in ruste René Bom de onderscheiding nog uit handen van burgemeester Pauline Krikke.

Foto: Classical Encounters (Twitter)

Luister hier naar het interview met Eva Stegeman op Den Haag FM