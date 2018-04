Reizigersvereniging Rover over nieuwe dienstregeling HTM: “Lijnen schrappen heeft geen zin”

Buslijn 23 van de HTM zal vanaf 2019 niet meer het hele jaar door Kijkduin rijden. Dan zou er volgens reizigersvereniging Rover geen busverbinding meer zijn tussen Rijswijk en Kijkduin. “Dan is er niet eens een overstap in de buurt vanaf het Savornin Lohmanplein”, vertelde Henk Toet van Rover op Den Haag FM.

De HTM zal in 2019 enkele aanpassingen doen aan de dienstregeling. Bus 23 gaan dan alleen nog in de zomer door Kijkduin rijden. De route zou te veel dubbelen met de bussen 3, 24 en 26. Ook wordt de route van RandstadRail 4 uitgebreid zodat passagiers kunnen doorreizen naar het nieuwe station en knooppunt Lansingerland-Zoetermeer. “Er zitten wat goede keuzes tussen, maar ook echte verslechteringen.” De reden dat er niet genoeg geld is gaat voor Henk niet op. “Openbaar vervoer levert juist geld op en draagt bij aan de bereikbaarheid.”

Een goede bereikbaarheid naar en binnen de stad is juist essentieel volgens Rover. “Als Den Haag in de toekomst niet meer goed bereikbaar is zijn we nog verder van huis. Het is juist een heel efficiënt vervoersmiddel, helemaal gecombineerd met de fiets.”

foto: Wikipedia, Jasonbruce1994

Luister hier naar het interview met Henk Toet op Den Haag FM.