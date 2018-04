Strenge straffen voor fraude bij zoeken naar sociale huurwoning

De woningcorporaties in de Haagse regio constateren steeds vaker dat woningzoekenden zich inlaten met malafide woningbemiddelingsbureaus om snel aan een sociale huurwoning te komen. Deze bureaus vervalsen documenten waarmee een woningzoekende denkt sneller in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. De mensen betalen vaak flinke bedragen voor deze illegale diensten.

“De corporaties controleren heel streng op vervalste documenten”, vertelde directeur Jolanda van Loon van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. “Bij constatering van fraude worden woningzoekenden die frauderen met hun gegevens uitgeschreven uit het woningzoekendesysteem, Woonnet Haaglanden. Bij constatering achteraf worden zelfs regelmatig ontruimingsprocedures gestart. Kortom, de woningzoekenden die denken op deze manier snel aan een woning te komen, worden uiteindelijk gedupeerd en komen helemaal niet meer in aanmerking.”

Jolanda van Loon begrijpt dat een woningzoekende die snel een woning nodig heeft het vervelend vindt om te moeten wachten op een sociale huurwoning. “Het is in de regio Haaglanden, die een gemiddelde wachtduur heeft van 45 maanden, echter realistischer om via het reguliere systeem aan een woning te komen.” Daarnaast hebben de corporaties en gemeenten recentelijk een convenant ondertekend om de komende jaren ruim 12.000 sociale huurwoningen toe te voegen. Dit is nodig om de wachttijden te beperken.

Foto: www.socialeverhuurdershaaglanden.nl

