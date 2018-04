Twaalf verzetshelden te gast in Madurodam

Uitreiking De Tegels live op Den Haag TV

Meer in

De uitreiking van De Tegels, de belangrijkste journalistieke prijzen van ons land, is maandag 16 april live te zien op Den Haag TV.

Voor de onderscheidingen kwamen dit jaar 295 inzendingen binnen. Deze zijn de afgelopen maanden beoordeeld door dertig juryleden. De namen van de winnaars worden bekend gemaakt tijdens een feestelijke avond in de Koninklijke Schouwburg. De presentatoren van de avond zijn Marcia Luyten en Winfried Baijens.

De Tegels worden sinds 2007 jaarlijks toegekend. De prijs is bedoeld als erkenning van en eerbetoon aan journalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van Nederlandstalige journalistieke nieuws-, verslaggevings-, achtergrond-, onderzoeks-, interview- en cameraproducties en als een aanmoediging voor journalistieke talent.

Nominaties

Achtergrond:

‘Bob’, Mirke Kist, Nele Eeckhout en Siona Houthuys (VPRO)

‘De ondergang van de Van Imhoff’, Kees Schaap en Foeke de Koe (BNNVara)

‘Hoe één verroest draadje de halve Randstad platlegt’, Hugo Logtenberg en Derk Stokmans (NRC)



Nieuwsverslaggeving:

‘Danny demonstreert: Britain First’, Danny Ghosen (NTR)

‘Oog om oog in Irak’, Piet de Blaauw, Tom Kleijn, Harry van de Westelaken, Klaas Wijbenga en Ali Aziz (KRONCRV)

‘Migratie uit Afrika’, Carlijne Vos (Volkskrant)

CBS Talent Tegel:

Ruben Messelink, ‘De Haringtest is onbetrouwbaar’ (AvroTros)

Sakir Khader, ‘De vlucht terug’ (KRONCRV)

Timo Nijssen, ‘Dit flesje vaart de wereld rond’ (Volkskrant_

Storimans:

‘Treinreis door de VS: Amerikanen verdeeld over één jaar Trump’, Dennis Hilgers (NTR/NOS)

‘Oeganda en Lagos’, Sven Torfinn (NOS)

‘Uit Europa’, Roel van Hees (AvroTros)

Nieuws:

‘Adoptiebedrog’, Erwin Otten, Nicolien Herblot, Norbert Reintjens (BNNVara)

‘De WODC affaire’, Bas Haan (NTR/NOS)

‘Dood door Defensie’, Siebe Sietsma & Roland Strijker (RTL4)

Onderzoek:

‘Het mestcomplot’, Joep Dohmen en Esther Rosenberg (NRC)

‘De ‘rücksichtslose zelfverrijking’ van een politiek zwaargewicht’, Kim van Keken en Eric Smit (Follow The Money)

‘Vastgoed in Amsterdam. Van wie is de stad?’, Michiel Couzy en Maarten van Dun (Parool)

Interview:

‘Bekentenis van een dopingdokter’, Misha Wessel en Thomas Blom (Volkskrant)

‘Was ik er maar bij geweest, je kunt elkaar misschien nog vasthouden’, Jannetje Koelewijn (NRC)

‘Willem-Alexander 50’, Wilfried de Jong (NOS/RTL)