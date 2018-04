Volle bak bij lezing en debat over Martin Luther King Jr. in Haagse Hogeschool

Ter nagedachtenis aan het gedachtegoed van Martin Luther King Jr. wordt donderdagavond een lezing gegeven bij De Haagse Hogeschool. Vier sprekers doen hun verhaal en gaan vervolgens met elkaar in debat. “Ik denk dat er nog veel racisme bestaat en dat men dit weet, maar niet goed weet hoe het aan te pakken”, vertelde directeur Sebastiaan van der Zwaan van Justice & Peace op Den Haag FM.

Vijftig jaar geleden werd Martin Luther King Jr. vermoord, midden in zijn geweldloze strijd voor rechtvaardigheid en gelijkberechtiging. Cabaretier Jörgen Raymann, politicus Don Ceder, dichter Jerry Afriyie en zangeres Giovanca spreken en debatteren over het thema ‘leef samen of sterf een dwaas’. “Er zijn veel verschillende manieren om naar het onderwerp te kijken en veel oplossingen richting een inclusieve samenleving”, zegt Van der Zwaan. Hij hoopt met de diverse sprekers ook veel verschillende mensen te trekken. “Ze zijn allemaal anders maar wel in de lijn van Dr. King.”

Studenten, scholieren en Ooievaarspashouders kunnen vanaf 20.00 uur de lezing gratis bijwonen. “Er hebben zich al meer dan 300 mensen aangemeld.” Iedereen kan tijdens de borrel na de lezing van gedachten wisselen met de andere bezoekers. “Praat met elkaar, en hopelijk vertrek je met iets meer kennis en inspiratie.”

Luister hier naar het interview met Sebastiaan van der Zwaan op Den Haag FM.