WINACTIE: Gratis naar theaterconcert Paul de Munnik in de Koninklijke Schouwburg

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het theaterconcert van Paul de Munnik op donderdag 12 april in de Koninklijke Schouwburg. Wil jij erbij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

De voorstelling heet ‘Paul met band’ en dat zegt eigenlijk al genoeg: Paul de Munnik is op tournee met een band. Na zijn alom geprezen eerste album ‘Nieuw’ verscheen vorige maand de opvolger ‘Goed Jaar’. Gewapend met nummers van deze albums en zijn prachtige stem belooft het een heerlijke avond te worden voor de liefhebbers van het betere theaterlied en Nederlandstalige popsongs. Op het programma staan verder (vertalingen van) werken van bekende artiesten en zelfs een aantal Acda en De Munnik-klassiekers.

Wil jij gratis naar het concert van Paul de Munnik op donderdag 12 april in de Koninklijke Schouwburg? Den Haag FM geeft volgende week twee keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou maandag en dinsdag je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op de radio met de winnaars van de vrijkaarten.

