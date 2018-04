Zoektocht naar mooiste voortuin van Den Haag van start

Het zou komende week zomaar kunnen dat de keurmeesters van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) bij je op de stoep staan. Tussen donderdag 5 en donderdag 12 april begint namelijk de jaarlijkse voortuinkeuring. Zonder aankondiging lopen de juryleden namelijk rondjes door de stad om de voortuinen te beoordelen.

“De tuin moet vanaf de weg zichtbaar zijn”, zegt voorzitter van de keurcommissie Liesbeth Hazekamp in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Als er een hoge heg omheen staat lopen we dus door.” De prijzen worden verdeeld in de categorieën ontwerp, bijzondere beplanting en onderhoud.

De komende week is de eerste van in totaal drie rondes. In juni volgt de zogenaamde zomerkeuring. De winnaar wordt halverwege september bekend gemaakt. De eerste prijs is een waardebon voor een tuincentrum maar vooral eeuwige roem.

Foto: Google Streetview

Luister hier naar het interview met Liesbeth Hazekamp op Den Haag FM.