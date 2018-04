WINACTIE: Vrijkaarten voor Mula B & Friends in het Paard

Aftelklok EK Beachvolleybal onthuld bij Hofvijver

Het aftellen tot het EK Beachvolleybal is vrijdag begonnen. Het toernooi gaat over honderd dagen van start in zeven Nederlandse steden, waaronder Den Haag.

Reinder Nummerdor onthulde vrijdag een aftelklok bij de Hofvijver. Aan het toernooi, dat plaatsvindt van 15 tot en met 22 juli, doen 64 beachvolleybalteams mee. De finale is bij de Sportcampus Zuiderpark.

Niet alleen het EK Beachvolleybal wordt deze zomer gehouden: ook het WK Zitvolleybal en het EK Volley voor spelers tot twintig vinden plaats in Den Haag.