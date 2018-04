Den Haag FM live bij Swim Cup in Hofbad

Het radioprogramma Sportsignaal op Den Haag FM is zaterdag en zondag live aanwezig bij de Swim Cup in het Hofbad. Een groot deel van de Nederlandse top verschijnt aan de start, waaronder Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. Het is de tweede keer dat Den Haag het toneel is van deze Swim Cup.

De Swim Cup kent deze editie een vol programma met side events. Op zaterdag 7 april strijden de beste minioren teams tijdens de Nationale Arena Clubmeet om de titel ‘Beste club van Nederland’. Hier gaat het niet om individuele prestaties, maar om teamprestaties. Behalve de titel kunnen de zwemmers hier ook een clinic met Ranomi Kromowidjojo winnen.

Op zondag is de Ranomi Cup voor Unicef voor jeugdzwemmers het belangrijkste side-evenement. De startgelden van deze race gaan volledig naar Unicef. Naamgever Ranomi Kromowidjojo is ambassadeur van deze kinderrechtenorganisatie.

“Ranomi hartstikke blij”

“Wederom is het gelukt om de Swim Cup naar Den Haag te halen, toch het grootste internationale toernooi in Nederland”, zegt een trotse toernooidirecteur Ed de Kievit. “Met vrijwilligers georganiseerd zetten we een toernooi van formaat neer. Een beloning voor Den Haag en het Hofbad. Ook is er dit jaar veel inzet voor Unicef, waar Ranomi hartstikke blij mee is.”

Den Haag FM zendt zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur live uit vanuit het Hofbad.