Dikkerds geweigerd bij erewacht Dodenherdenking Waalsdorpervlakte

Dikke mensen mogen niet meer in de erewacht staan tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte op 4 mei. De Vereniging Erepeloton Waalsdorp heeft klachten gekregen over mensen met een te fors postuur die rond het monument en de klok staan.

Daarom is tijdens een ledenvergadering besloten om mensen met een dikke buik een andere taak te geven. In de notulen van 9 maart 2017 staat: “Een aantal leden van de erewacht begint een fors postuur te krijgen, althans voor deze functie. Er komen geregeld vervelende opmerkingen en klachten over binnen. Om dit te voorkomen, zullen we mensen met een te fors postuur een andere taak moeten geven.”

Volgens het bestuur van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp “oogt het niet mooi” als er dikke mensen in de erewacht staan. “Daarom hebben we deze maatregel ingevoerd”, zegt secretaris Wendy Broers. “Deze regel geldt al langer maar is in de notulen bekrachtigd omdat mensen steeds dikker werden.”

Zelf staat ze vanwege haar postuur ook niet meer in de erewacht. “Mensen met een fors postuur leiden af”, zegt Broers. “En ik wil niet dat ik de aandacht afleid want het erepeloton moet respect uitstralen. Mensen storen zich eraan dat iemand in een te strakke overall in de erewacht staat en dat begrijp ik.” Volgens Broers krijgt de vereniging regelmatig klachten binnen. “Dat zijn er tientallen. Mensen uit het publiek klagen erover en ook mensen die tv kijken. Als je daar geen gehoor aan geeft, dan zijn we verkeerd bezig.”