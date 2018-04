Nieuwe single Jon Tarifa in première bij Den Haag FM

Fonds 1818 viert 200-jarig bestaan met eigen festival in Grote Kerk

Fonds 1818 organiseert op 9 juni een eigen festival in de Grote Kerk. Daarmee wordt het 200-jarig bestaan van de organisatie gevierd.

Het festival is bedoeld voor gezinnen en moet daarnaast dé inspiratieplek zijn voor maatschappelijk betrokkenen. In kerk worden projecten gepresenteerd die Fonds 1818 de afgelopen jaren heeft ondersteund. Ook buiten is het feest. De kerk zal worden omringd door foodtrucks, terrassen, poppentheater, een zweefmolen, een streekmarkt met biologische producten en een buitenpodium voor concerten.

Fonds 1818 geeft in Den Haag elk jaar miljoenen euro’s aan honderden culturele en maatschappelijke projecten. Ook particulieren kunnen geld aanvragen voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten.

