HMC gaat ‘niet-spoedeisende’ patiënten sneller vervoeren tussen locaties

De ziekenhuizen van Haags Medisch Centrum(HMC) gaan samen met de Regionale Ambulance Voorziening(RAV) zorgen voor sneller ambulance vervoer tussen de drie locaties.

HMC heeft drie locaties in de regio: HMC Bronovo en HMC Westeinde in Den Haag, HMC Antoniushove in Leidschendam. Niet iedere locatie heeft dezelfde behandelingsmogelijkheden. Patiënten moeten daardoor voor behandeling of opname soms worden overgeplaatst van de ene HMC-locatie naar de andere. De RAV Haaglanden regelt dit vervoer normaal gesproken, maar is ook verantwoordelijk voor de spoedambulancezorg in de regio. Hierdoor ontstaan soms vervelende wachttijden voor patiënten die overgeplaatst moeten worden en dit komt hun behandel- en genezingsproces niet ten goede. In een pilot van een jaar onderzoeken RAV Haaglanden en HMC of het mogelijk is om deze wachttijden tijdens de piektijden van 12.00 tot 20.00 uur te beperken.

Voortaan is tijdens de piektijden altijd een ambulance met chauffeur beschikbaar. Ook is er altijd een verpleegkundige aanwezig om mee te rijden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat zo’n 250 patiënten per maand snel en goed op de juiste plek worden geholpen en dat er minder drukte is op de spoedeisende hulp. Daarnaast hebben de ambulanceverpleegkundigen van RAV Haaglanden meer tijd voor spoedritten. Er zijn namelijk voldoende ambulances en chauffeurs, maar RAV Haaglanden heeft een beperkt aantal ambulanceverpleegkundigen. Door de inzet van verpleegkundigen van HMC voor ritten zonder spoed, blijven ambulanceverpleegkundigen beschikbaar voor spoedvervoer.