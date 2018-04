Liever Lokaal: Het verhaal van Hofpas-partner Jan Rufer van BinkBikes

Tekst door Bert Vink van De Hofpas.

BinkBikes is een van de partners waar je met De Hofpas voordeel krijgt. Je ontvangt 10% korting op alle accessoires en onderdelen in de winkel, uitgezonderd aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. Jan Rufer vertelt over zijn ondernemerschap.

Rufer is z’n hele leven al ondernemer. Geboren in 1960 en sinds 1980 eigen baas. Directeur/eigenaar geweest van een ingenieursbureau, maar hij werkte ook als coach en als professioneel fotograaf. Jan weet niet beter, of hij is altijd ondernemer geweest. “De angst om te ondernemen is blijkbaar kleiner dan de angst om voor een werkgever te werken”, grapt hij. Nu is Jan eigenaar van BinkBikes, een fietsatelier op de Herengracht en een fietswerkplaats op De Binckhorst. “Het atelier speelt in ons bedrijf een ‘prikkelende’ rol en de werkplaats een ondersteunende rol”, zegt Jan. “In het atelier verkopen wij fietsen die we zelf ontwerpen. Onze ‘niche’ is oogstrelend design in combinatie met optimale onderhoudbaarheid. Kortom: fietsen waar je blij van wordt.”

Urban Transport Solutions

BinkBikes is gespecialiseerd in ‘Urban Transport Solutions’. “Wij zien dat fietsen een steeds grotere rol spelen bij het transport in de stad. Onze focus is daarom op fietsen voor transport in de stad”, zegt Jan. “Maar we voeren het hele scala van omafietsen tot transportfietsen en van ‘hybrids’ tot aan vouw- en bakfietsen. Al dan niet met e-voorziening. Je vindt bij ons nieuwe fietsen van een aantal bekende nationale en internationale merken. Ook bieden wij toegang tot vrijwel alle groothandels in de Benelux en Duitsland. Dus als je iets speciaals zoekt voor je fiets, dan kunnen wij dat zeker voor je vinden”, zo verkoopt Jan z’n zaak.

Up-cycle

Een deel van Jan’s huurfietsen is gemaakt van gebruikte fietsonderdelen in combinatie met een nieuw frame. Upcyclen doet Jan al vanaf jonge leeftijd en nog steeds wordt zo veel mogelijk hergebruikt. Ook bouwt hij upcycle fietsen voor de verkoop. Naast de fietsen heeft Jan, samen met z’n partner Bianca, een speciale onderdelenlijn ontwikkeld. “Wij verkopen een grote selectie stijlvolle fiets-accessoires en upcycle producten die gemaakt zijn van gebruikte fietsonderdelen. Denk daarbij aan kettingen, binnenbanden en buitenbanden die transformeren tot designriemen en sleutelhangers”, zegt Jan trots. Alhoewel trots? “Ik ervaar trots als een ego-dingetje, en zeker bij fietsreparatie is dat een slechte eigenschap.”

Jan geniet nog steeds met volle teugen van de vrijheid die het ondernemerschap hem biedt. “Ik ben iedere keer weer blij als ik een idee kan realiseren. Ik heb een hekel aan sleur, en door steeds andere dromen te hebben, is geen enkele dag hetzelfde.” Toch gaat het bedrijf van Jan niet alle kanten op, er zit wel degelijk lijn in de ontwikkeling. “Ik ben heel blij met ons nieuwe atelier op de Herengracht. En ik verwacht veel van het business model wat we nu hanteren met een centrale werkplaats.”

De fiets als metafoor

Jan is geen doorsnee fietsenmaker. Hij is ook een mens met meer dan grote belangstelling in z’n medemensen. Jan heeft vooral zwak voor mensen die bewust niet bang zijn om fouten te maken en die volharden bij de realisatie van hun wensen. Hij coachte al mensen in z’n bedrijf, lang voordat het beroep coach een vaste plek had veroverd in het Nederlandse beroepsveld. En deze praktijk zet Jan binnen BinkBikes voort. “Aan de hand van het model ‘De Creatiespiraal’ geven Bianca en ik ook workshops. De Creatiespiraal is een model waarbij mensen stelselmatig worden uitgedaagd om in 12 concrete stappen te komen van wens naar werkelijkheid”, legt Jan uit. “Die wens kan dus ‘jouw droomfiets’ zijn, die de klant met mijn hulp zelf bouwt in ons atelier, maar een wens kan ook gaan over geluk of relaties. We gebruiken de fiets daarvoor als metafoor. Hoe je een fiets van idee tot werkend ding kunt maken. Daar kun je veel van leren.”

Door het fietsen maken op deze manier te combineren met zijn sociale passie is elke dag voor Jan weer ‘een feestje’. En dat komt niet in de laatste plaats doordat Jan volgens zijn eigen levensmotto: “Doe waar je voor bent gemaakt! Droom, onderzoek, bouw (speel) en geniet!”

