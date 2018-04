Ophef om aankondiging optredens Tino Martin en John West op Scheveningen: ‘Niks is definitief’

Tino Martin en John West zijn niet blij met de promotie rondom de eerste editie van het Hollands Feest Aan Zee op het Zuiderstrand. De organisatie maakte deze week bekend dat de volkszangers uit Den Haag en Rijswijk zijn geboekt voor het festival. Volgens beide managers van de zangers ‘is er alleen nog maar sprake van een optie en is er nog niks definitief’.

De eerste editie van het festival op het Scheveningse strand vindt plaats op 24 augustus. “Maar er zijn nog geen contracten getekend hiervoor”, laat de manager van John West weten. Ook het management van Tino Martin onderstreept dit: “Het gaat om een optie, het is daarom raar en niet gebruikelijk dat er al reclame voor dit festival wordt gemaakt met de namen van de artiesten erbij.”

De managers van Tino Martin en John West willen daarbij ook duidelijk maken dat het om een festivaloptreden gaat en niet om een strandconcert. “Hier en daar duikt het woord strandconcert op, maar daarmee wordt de verkeerde suggestie gewekt. Bij een strandconcert denkt iedereen aan een optreden van anderhalf uur met een liveband. Het gaat hier gewoon om een optreden van een half uur waarbij Tino alleen op het podium staat”, vertelt de manager van de zanger. De manager van John West is het hier mee eens: “Het is geen strandconcert, maar gewoon een optreden.”

‘Beslissen of optreden doorgaat of niet’

De commotie die is ontstaan rondom de promotie van het Hollands Feest Aan Zee kan nog een staartje krijgen. “In eerste instantie zei ik: we doen het niet meer, we cancelen de optie”, zegt de manager van Tino Martin. “Maar ik wil de fans van Tino ook niet teleurstellen, dus we gaan dit intern overleggen en dan beslissen we later of het optreden doorgaat of niet.” Het management van John West laat weten dat het optreden van de zanger uit Rijswijk wel gewoon doorgaat op 24 augustus.

De organisatie zelf laat Omroep West weten te voorbarig te zijn geweest met het bekendmaken van de line-up en betreurt de gang van zaken. ‘Hopelijk komt het goed.’