Raymond van Barneveld verliest kansloos van Michael Smith

Darter Raymond van Barneveld heeft een zeldzaam zware nederlaag geleden in de Premier League Darts. De vijftigjarige ‘Barney’ had in het Engelse Liverpool geen schijn van kans tegen de Brit Michael Smith: 0-7.

Het Premier League seizoen is tot nu toe sowieso tegenvallend voor Van Barneveld. Van de negen wedstrijden verloor hij er al vier, speelde hij er twee gelijk en won er drie.

Voor Smith is het juist een heel succesvol seizoen. Door de overwinning is hij in punten gelijk komen te staand met de Brabantse koploper Michael van Gerwen.