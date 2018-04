Rookruimteverbod betekent mogelijk strop voor Haagse horecaondernemers

Ophef om aankondiging optredens Tino Martin en John West op Scheveningen: ‘Niks is definitief’

Het ministerie van Volksgezondheid wil dat rookruimtes in horecagelegenheden binnen twee jaar worden gesloten. Haagse horecaondernemers hebben moeite met het besluit. “Waar gaan de rokers dan heen?”, zei Steven Verhagen van poolcafé Hague 5 aan de Gortstraat tegen Den Haag FM. Ook muziekpodium het Paard aan de Prinsegracht voorziet problemen.

Aanleiding voor het besluit van de ministerraad om de rookruimtes vanaf 2020 te verbieden, is een uitspraak van het gerechtshof waarbij Clean Air Nederland in het gelijk werd gesteld. De organisatie pleitte voor een totaalverbod op rookruimtes omdat het in strijd zou zijn met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik.

Robér Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland noemt het besluit ‘dramatisch’. “Ongeveer 25 procent van de cafés en discotheken in Nederland heeft zo’n aparte rookruimte. Vanaf het begin van de invoering van het rookverbod waren rookruimtes in de regelgeving toegestaan.” Sommige horecazaken hebben volgens Willemsen tienduizenden euro’s is een rookruimte geïnvesteerd.

