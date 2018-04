Tallships van Race of the Classics in Scheveningse Haven

De eerste tallships van de dertigste Race of the Classics zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangekomen in de Scheveningse Haven. De Race of the Classics organiseert jaarlijks een zeilrace met ruim 600 studenten en een race met ruim 650 Young Professionals. Aan boord van klassieke boten varen de deelnemers een wedstrijd tussen Rotterdam, Ipswich (Engeland) en Amsterdam. Aan de studenten-editie doen teams van verschillende universiteiten en hogescholen uit Nederland mee. De schepen vertrokken 2 april uit Rotterdam naar Ipswich. Vanuit daar zijn de studenten naar de Scheveningse Haven gezeild. De finish is op 8 april in Amsterdam. Foto: Edwin Leemans