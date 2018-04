Voynich-manuscript en Nacht van de Filosofie in Kunstlicht op Den Haag FM

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan de voorstelling ‘Kraak’ van muziektheatercollectief Kassett en aan de komende Nacht van de Filosofie.

Het Voynich-manuscript (foto) is de heilige graal van de cryptografie. Dit boek uit de vijftiende eeuw staat vol bizarre tekeningen en onbegrijpelijke tekens. Het doet zelfs hedendaagse wetenschappers in het duister tasten: “Iffgu v ffo hfifjnubbm?” Met de voorstelling ‘Kraak’ roept zangeres en actrice Oukje den Hollander van muziektheatercollectief Kassett op vrijdag 13 april in Zaal 3 de hulp in van filosoof Ludwig Wittgenstein om het manuscript te ontraadselen en de code te kraken.

‘Verbeelding aan de macht’ is de slagzin uit revolutiejaar 1968. Wat is er na vijftig jaar nog over van dat idealisme? De slagzin staat centraal tijdens de Nacht van de Filosofie op zaterdag 14 april. Naast lezingen zijn er workshops, een Socratisch gesprek, een speechwedstrijd en is een Filosofisch consult mogelijk.

