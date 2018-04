Tallships van Race of the Classics in Scheveningse Haven

‘Werken Aan Welzijn Den Haag’ zoekt 500 ukelelespelers voor jubileumfeest

Welzijnsorganisatie ‘Werken Aan Welzijn Den Haag’ bestaat vijf jaar viert dat met een grote jubileumshow. De show bestaat uit een groot concert met vijfhonderd ukelele spelers. Oprichters van de Scheveningse organisatie Martin Bruijn (links op foto) en Ernst Fortunati (rechts) waren vrijdagochtend te gast in de studio bij Den Haag FM om erover te vertellen.

“Toen we vijf jaar geleden bij een andere organisatie werden ontslagen zijn we voor onszelf begonnen”, vertelt Ernst in het programma Haagse Ochtendradio. “Inmiddels geven we muziekles aan kinderen en organiseren we muziekkampen. Sinds kort gaan we ook met kinderen het bos in om les te geven over de natuur.” Een van de instrumenten waarin Ernst en Martin les geven is ukelele. Om hun jubileum te vieren willen ze dus met vijfhonderd man een ukelele concert geven. In de aanloop naar het concert organiseert het duo workshops om ook beginners de kans te geven mee te doen.

Op zaterdag 16 juni is de openbare try-out in de Oude Kerk in Scheveningen. Het grote jubileumconcert is op zaterdag 30 juni in het Zuiderparktheater. Kijk voor meer informatie en inschrijving voor de workshops op de website.

Luister hier naar het interview met Martin Bruijn en Ernst Fortunati op Den Haag FM.