Nieuwe single Jon Tarifa in première bij Den Haag FM

WINACTIE: Vrijkaarten voor Mula B & Friends in het Paard

Meer in

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het concert van Mula B & Friends, zaterdag 14 april in het Paard.

De Haagse Mula B, de meester plusser, chosselaar, maar vooral ijzersterke rapper heeft een paar goeie jaren achter de rug. Mula B zette de scene volledig op z’n kop met zijn track ‘Meester plusser’. Als voorprogramma voor de show van Mula B in het Paard treden Miqi & Mitch aan. Dit Haagse duo is de moeite waard om in de gaten te houden; check de single ‘Mandem broke’ op YouTube.

Wil jij gratis naar het concert van Mula B & Friends, op zaterdag 14 april in het Paard? Den Haag FM geeft volgende week drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op de radio met de winnaars van de vrijkaarten.

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op zaterdag 14 april naar Mula B & Friends in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen