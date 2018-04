Den Haag FM Top 30 (week 14)

Den Haag FM zendt elke zaterdag een eigen hitlijst uit, de Den Haag FM Top 30, met een overzicht van de dertig meest gedraaide songs op de Haagse omroep in de afgelopen week, waaronder uiteraard veel Haagse nummers.

De Den Haag FM Top 30 wordt gepresenteerd door Herman van Velzen. Hieronder de lijst zoals die is uitgezonden op zaterdag 7 april, met achtereenvolgens de notering deze week, vorige week, het aantal weken, artiest en titel.

01 03 05 Dua Lipa – IDGAF

02 01 09 Bløf ft. Geike Arnaert – Zoutelande

03 02 09 Justin Timberlake ft. Chris Stapleton – Say something

04 04 08 Luis Fonsi ft. Demi Lovato – Échame La culpa

05 06 07 Armin Van Buuren ft. Conrad – Sex love & water

06 07 08 Di-Rect – All the way

07 09 06 Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen – These days

08 05 12 Bruno Mars ft. Cardi B – Finesse (remix)

09 17 05 Niall Horan – On the loose

10 12 03 Kempi ft. Anouk – No love

11 13 04 Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line – Meant to be

12 14 08 The Chainsmokers – Sick boy

13 15 06 Kendrick Lamar ft. Sza – All the stars

14 08 09 Liam Payne ft. Rita Ora – For you

15 18 02 Camila Cabello – Never be the same

16 22 04 Janieck – Does it matter

17 10 13 Clean Bandit ft. Julia Michaels – Miss you

18 11 12 Wulf – All things under the sun

19 20 06 Jon Tariffa – Chasing dreams

20 16 09 Ed Struijlaart – Make it on your own

21 26 02 Jacob Banks ft. Louis The Child – Diddy bob

22 23 03 Fais – Know you better

23 24 03 Playground Zer0 – Get that money

24 — 01 Sean Paul ft. David Guetta & Becky G – Mad love

25 25 14 Macklemore ft. Kesha – Good old days

26 — 01 Shawn Mendes – In my blood

27 — 01 Jett Rebel – Amy

28 21 10 G-Eazy ft. Halsey – Him & I

29 28 07 U2 – Summer of love

30 29 13 Alan Walker ft. Noah Cyrus & Digital Farm Animals – All falls down