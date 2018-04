Overslaglocatie voor duurzaam stadsvervoer op De Binckhorst

Den Haag krijgt een overslaglocatie voor duurzame bezorgdiensten op De Binckhorst. Dar vertelde mede-initiatiefnemer Rinse van der Woude van 2DOK in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

2DOK probeert bedrijven aan elkaar te koppelen om zo te komen tot samenwerking in duurzame stedelijke logistiek. Nu nog heeft elke winkelketen eigen vrachtwagens rondrijden. Volgens 2DOK kan het milieu flink worden gespaard als er meer wordt samengewerkt. Door bundeling van vrachten verminderen schadelijke uitstoot en verkeersproblemen. “De vrachtwagens blijven aan de rand van de stad staan. Het laatste stukje de stad in doe je met duurzaam vervoer.” Doelstelling is om in 2015 alle vrachtwagens uit de binnenstad te kunnen weren.

Van der Woude en zijn zakenpartner Frans-Luuk Bouwers zijn in gesprek over verschillende mogelijke locaties op De Binckhorst. 2DOK denkt dat minimaal veertig procent minder voertuigbewegingen is te behalen door samenwerking. De nieuwe hub zal bovendien werkgelegenheid opleveren voor laaggeschoolden.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Rinse van der Woude op Den Haag FM.