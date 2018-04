Coverspecial met Johnny Cash- en Elton John-songs in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een Coverspecial met songs van Johnny Cash, Elton John en Bettye LaVette sings Dylan (foto).

‘Revamp’ is een album vol Elton John-songs gedaan door de groten van nu: Queens of the Stone Age, P!NK, Florence + The Machine. Op ‘Forever Words’ zijn oude teksten van country-zanger Johnny Cash van muziek voorzien door onder meer Chris Cornell & Kacey Musgraves. Naar aanleiding van deze twee grote releases hoor je zondagavond enkel covers. Oude songs in een gloednieuwe jas, met verder: Naaz doet Kanye West, Beck zingt Lou Reed, Lorde covert Drake terwijl Lorde zelf weer onder handen genomen wordt door First Aid Kit. Amanda Palmer eert The Cranberries en ‘Havana’ wordt gedaan bijna iedereen. Bob Dylan is nog altijd de meest gecoverde artiest met nieuwe versies van zijn songs door Bettye LaVette, Laura Marling en Jeangu Macrooy.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).