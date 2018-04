Kimberley Linger van MOOOF: “Samenwerkingen ontstaan bij ons heel organisch”

Het bedrijf Motus beheert verschillende panden die tijdelijk leeg staan. Een daarvan is MOOOF aan de Binckhorstlaan. Kimberley Linger van Motus en MOOOF was te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

In het voormalige hoofdkwartier van de Luchtmacht zitten bijzondere initiatieven op het gebied van dans, sport, muziek en beweging. Gezelschappen, personen, organisaties en ondernemers hebben er hun plek gevonden. “De basis van MOOOF is samenwerking, tussen de initiatiefnemer en de deelnemers en tussen de deelnemers onderling”, vertelde Kimberley. “Die samenwerkingen ontstaan heel organisch.”

Bijzondere huurders in het pand zijn onder meer kapsalon Kapnâh, de escaperooms van Amaze, Bachata Passion Dance Academy, basketballvereniging ST4R, festival Dag in de Branding, de Griekse pianist Georgios Tsolis, producer Justin Mercelina en OPERA2DAY. Ook zanger Marcel Veenendaal van de groep Di-rect heeft een eigen ruimte in het complex. “Ik zou het wel heel vet vinden als we nog een goed recordlabel ertussen zouden kunnen krijgen”, aldus Linger.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Kimberley Linger op Den Haag FM.