Omroep Scheveningen in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan de stichting Omroep Scheveningen.

Omroep Scheveningen bestaat uit een groep enthousiasten vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor het kustdorp Scheveningen en de stad Den Haag. Te gast in de studio is eigenaar Don Wassenaar. Met hem gaan we uitgebreid in op de activiteiten van de omroep en kijken we ook naar de plannen van Omroep Scheveningen tijdens de activiteiten rond het 200-jarig bestaan van badplaats Scheveningen.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda en Marco Baaij.