Twee Haagse uitjes in top vijf Beste Uitje van Zuid-Holland

Talkshow over nieuw stadsbestuur live op Den Haag TV

50.000 euro voor het beste idee voor Scheveningen-Dorp

Meer in

Afgelopen zaterdag werd het winkelend publiek in de Keizerstraat verrast door een mysterieuze rode knop met tekst ‘Druk hier voor 50.000 euro’. Met één druk op de knop werden alle inwoners van Scheveningen-Dorp maar liefst 50.000 euro voor de wijk rijker.

De actie was de start van een initiatief van de gemeente om ervoor te zorgen dat bewoners onder andere meer zeggenschap en invloed op hun wijk krijgen. Die 50.000 euro komt in een wijkpot terecht. Het budget is daarmee een bedrag waar de bewoners van Scheveningen-Dorp zelf doelen voor kunnen bedenken, zoals hun buurt mooier maken met meer groen. Het beste idee wordt dit jaar nog uitgevoerd.

De Scheveningse zangeres Emmaly Brown verzorgde de presentatie van de kick-off en nodigde haar buurt bewoners uit om op de knop te drukken. “Scheveningen-Dorp is een mooi stukje Den Haag waar je als Scheveningse dan ook erg trots op bent”, aldus de artiest. “Ik ben benieuwd naar de ideeën die worden ingediend en welk idee uiteindelijk uitgevoerd gaat worden!”

Vlaggetjesdag

De ideeën kunnen tot en met 15 mei worden ingediend via het online aanmeldformulier of bij de balie van het stadsdeelkantoor aan de Scheveningseweg 303. Op Vlaggetjesdag op 16 juni wordt bekend gemaakt welke idee heeft gewonnen.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Pim Seurder op Den Haag FM.