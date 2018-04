Dikkerds tóch welkom in erewacht Dodenherdenking

Iedereen “met het hart op de goede plaats” is welkom om in de erewacht te staan tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte. Dat laat het bestuur van de vereniging Erepeloton Waalsdorp weten.

Afgelopen week ontstond ophef nadat uit de notulen van de vereniging was gelekt dat dikkerds niet meer in de erewacht mochten staan. Er waren klachten over hun postuur binnengekomen. Vrijwilliger Bas Jongeneel liet aan mediapartner Omroep West weten dat hij wegens zijn forse postuur niet meer ingedeeld werd bij de erewacht.

“Wij zijn daar niet goed mee omgegaan”, aldus Vincent Gaal, voorzitter van de vereniging. “Ik geef toe, we hebben dingen besproken, maar het is verkeerd in de notulen terechtgekomen.” Het bestuur zegt de commotie te betreuren en hoopt dat die geen negatieve invloed zal hebben op de stille tocht op 4 mei. ‘Wij zijn de laatsten om mensen uit te sluiten.”

“Omheen draaien”

Vrijwilliger Jongeneel krijgt volgens Gaal dezelfde taak als hij vorig jaar had. Hij benadrukt dat mensen zelf moeten bepalen of ze het fysiek aankunnen. “Ze blijven er mooi omheen draaien. Ik ben er nog niet gerust op”, reageert Jongeneel op de reactie van het bestuur. “Als ik meedoe, dan doe ik het niet voor hen, maar voor de mensen om wie het gaat.”