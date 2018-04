Hooligans ADO, Utrecht en Feyenoord rellen in Domstad

Hooligans van ADO Den Haag, FC Utrecht en van Feyenoord hebben zaterdagavond voor ongeregeldheden in gezorgd Utrecht. Onder meer in de wijk Ondiep was het onrustig.

In een kort filmpje, gemaakt door een omwonende, is te zien dat enkele tientallen mensen met vuurwerk en terrasmeubilair gooien. De ellende verplaatste zich daarna naar een wegrestaurant langs de A12 waar eveneens werd gevochten. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de hooligans ervandoor. Ze liepen daarbij over de snelweg, die korte tijd in beide richtingen was afgesloten.

Volgens getuigen ging het om supporters van Feyenoord, ADO Den Haag en FC Utrecht. Die laatste twee ploegen spelen zondagmiddag tegen elkaar in de Domstad. Na de rellen heeft de burgemeester van Utrecht besloten dat de bezoekende club geen publiek mag meenemen. De politie heeft dertig mensen aangehouden.