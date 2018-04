WINACTIE: Gratis naar Live on the Beach met Typhoon, Ronnie Flex, Diggy Dex en Big2

Hooligans met boete naar huis gestuurd na rellen in Utrecht

Meer in

De dertig voetbalhooligans die afgelopen weekeend werden aangehouden na ongeregeldheden in en om Utrecht zijn met een boete naar huis gestuurd. Dat meldt de politie maandag. Het gaat volgens de politie om aanhangers van Feyenoord, FC Utrecht en ADO Den Haag.

Agenten schreven boetes uit voor onder meer: openbare dronkenschap, vernieling en niet luisteren naar de politie. De hooligans worden niet verder vervolgd, aldus een woordvoerder.

Zaterdagavond gingen fans van verschillende clubs met elkaar op de vuist bij een café in de Utrechtse wijk Ondiep. Op video’s op social media is te zien dat er gegooid wordt met terrasstoelen en vuurwerk wordt afgestoken. Uiteindelijk moest de politie de Mobiele Eenheid en honden inzetten om de zaak onder controle te krijgen.

A12 dicht

Even later ging het mis op de A12 bij De Meern, daar zochten de groepen de confrontatie met elkaar bij een AC-wegrestaurant. De snelweg moest korte tijd dicht toen supporters te voet probeerden te vluchten over de rijbaan.

Als gevolg van de rellen, waren supporters van ADO Den Haag zondag niet welkom bij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen achtte de kans op herhaling te groot.