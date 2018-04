Nieuw festival op gerenoveerd Kerkplein: Tony’s Playground

Op het gerenoveerde Kerkplein is komend weekend een nieuw festival: Tony’s Playground. Drie dagen lang wordt het plein omgebouwd tot speelplaats voor kinderen en volwassenen.

Organisator Thyrza van Raalte van Kreativ Events was maandagochtend te gast bij Den Haag FM om erover te vertellen. “We waren op zoek naar een mooie locatie in de Haagse binnenstad”, vertelt Thyrza in het programma Haagse Ochtendradio. “Dat het Kerkplein net helemaal is gerenoveerd komt dus mooi uit.” Op de vrijdag en zaterdag richt de organisatie zich vooral op volwassenen. Op zondag is het de beurt aan de kinderen. “We hebben alle dagen een silent disco. Op zondag is die speciaal voor kinderen, de dj’s zijn ook nog kinderen.”

Optredens zijn er onder meer van de band Convoi Exceptional en DJ’s Dunja & Sammy, Vlambak FM & MUG en Abstract Blond. Ook Den Haag FM DJ Justin Verkijk zal er draaien. Verder kan je genieten van foodtrucks, een gin-tonic bar, schommels, rollerskate workshops, een barbershop én een lifestylemarkt.

Luister hier naar het interview met Thyrza van Raalte op Den Haag FM.