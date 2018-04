Paard opent extra zaal voor Tempel-reünie

De reünie van Dansgelegenheid De Tempel van vrijdag 13 april in het Paard blijkt razend populair. Het poppodium heeft daarom besloten het feest niet in één maar in twee zalen plaats te laten hebben. Liefhebbers die eerder geen kaartjes meer konden bemachtigen voor het uitverkochte feestje, krijgen dinsdagochtend nog de kans om kaartjes op de kop te tikken. Dinsdagochtend gaan de allerlaatste kaarten voor de reünie in de verkoop.

Discotheek de Tempel in het voormalig bankgebouw aan het Prins Hendrikplein sloot in 2005 haar deuren, maar was een waar begrip in het Haagse uitgaansleven in de jaren ’90. Oud-eigenaren en -medewerkers organiseren vrijdag het feestje, waarbij dance-act T-Spoon de hoofdact is.

De extra kaarten die het Paard beschikbaar stelt, zijn dinsdagochtend vanaf 10 uur te koop via de website van het Paard.

