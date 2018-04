Shishalounge aan Laan van Meerdervoort twee weken dicht na schietincident

Shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort moet voorlopig twee weken dicht. Dat laat de gemeente maandag weten. Na die periode wordt een besluit genomen over een definitieve sluiting.

Bij de shisalounge was in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij. Daarbij raakte rond middernacht een man gewond. Over de aanleiding is nog weinig bekend. Na de schietpartij is de schutter gevlucht. Hij is nog niet aangehouden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is de man geopereerd. Zondag meldde de politie dat de toestand van de man stabiel is.