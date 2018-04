Talkshow over nieuw stadsbestuur live op Den Haag TV

In de zesde editie van de politieke talkshow De Slag om het IJspaleis is dinsdag volop aandacht voor de onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur. Het programma is aanstaande dinsdag tussen 18.00 en 19.00 te zien op Den Haag TV en gratis bij te wonen op de eerste etage van de Centrale Bibliotheek.

Na de verkiezingen van 21 maart is het nu wachten op een nieuw college van burgemeester en wethouders. Met wethouder Tom de Bruijn (D66) wordt gesproken over de kunst van het onderhandelen en het sluiten van compromissen. De Bruijn was in 2014 als formateur betrokken bij de totstandkoming van het college van D66, VVD, PvdA, Haagse Stadspartij en CDA.

Met Kim Schofaerts (MKB Den Haag), Heleen Weening (Duurzaam Den Haag) en Peter Heskes (Ombudsman Den Haag) wat het nieuwe stadsbestuur moet doen op het gebied van dienstverlening, duurzaamheid en ondernemerschap. Marcel Verreck verzorgt de column en huisband Caterpillar is ook aanwezg. Ivar Lingen en Theodore Pronk presenteren de politieke talkshow.