WINACTIE: Gratis naar de Haagse Koningskermis op het Malieveld

Deze en volgende week maak je op Den Haag FM kans op vrijkaarten voor de Haagse Kermis. Van vrijdag 13 april tot en met zondag 29 april staat de grootste Koningskermis van Nederland op het Malieveld. En jij kan er gratis naar toe! Vul snel onderaan de pagina je gegevens in en win tien vrijkaarten voor een attractie naar keuze.

De Haagse Kermis bestaat dit jaar uit zo’n zeventig attracties, waaronder het grootste mobiele reuzenrad van Nederland, de Booster Max en de Zweeftoren van allemaal ruim vijftig meter hoog. Verder beleeft het Malieveld de Haagse premières van twee nieuwe attracties: de Reactor en de Topspin. Voor de meeste attracties betaal je 2,50 euro per rit per kind en drie euro voor volwassenen. De grotere attracties zijn iets duurder.

De Koningskermis organiseert daarnaast een aantal activiteiten, zoals een Fright Night op vrijdag de dertiende en een Prikkelarme Kermis op zaterdag 14 april waar honderden gehandicapte kinderen voor zijn uitgenodigd. Op 14, 21 en 27 april (Koningsdag) wordt de kermis omstreeks 22.00 uur afgesloten met vuurwerk.

Gratis in tien attracties naar keuze

Wil jij gratis in tien attracties naar keuze op het Malieveld? Den Haag FM geeft deze en volgende week twintig keer tien vrijkaarten weg. Vul snel hieronder je gegevens in en hou je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op de radio met de winnaars van de vrijkaarten.

www.kermisdenhaag.nl

