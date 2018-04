Zeventienjarige Hagenaar overleden na schietpartij shishalounge

Het slachtoffer van de schietpartij in de shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort is overleden. Het gaat om een jongen van zeventien jaar uit Den Haag. Dat meldt de politie.

In de nacht van zaterdag op zondag was er een schietpartij in de shishalounge in de buurt van de Tasmanstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd en is daar geopereerd. Maandag overleed hij in het ziekenhuis alsnog aan zijn verwondingen. De jongen kreeg volgens getuigen ruzie in de shishalounge en is daar beschoten. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. De politie zoekt getuigen.

De gemeente heeft de shishalounge voor twee weken gesloten vanwege de schietpartij. Daarna besluit de gemeente over een eventuele definitieve sluiting.