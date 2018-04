Zaterdag Live op Den Haag TV over problemen bij hulpdiensten

Coalitieonderhandelingen kunnen dinsdag van start na eindverslag verkenner Wiegel

Verkenner Hans Wiegel biedt dinsdagmiddag om 14.00 uur zijn eindverslag aan. Daarin staat dat Groep de Mos, de VVD, D66 en GroenLinks om de tafel gaan om de vorming van een coalitie te bespreken. Daarmee geeft Wiegel het stokje door want die onderhandelingen worden gedaan door een informateur.

De afgelopen weken zou er genoeg onderling vertrouwen zijn ontstaan voor de vier grote partijen om aan de onderhandelingen te beginnen. GroenLinks twijfelde nog aan het begin van de verkenningsperiode omdat de mogelijke coalitie niet links en progressief genoeg zou zijn. Tijdens de gesprekken met Wiegel lijken deze twijfels te zijn weggenomen. Jesse Klaver, de partijleider van GroenLinks, zou deelname aan de coalitie stimuleren zodat zijn partij in alle vier de grote steden zou kunnen besturen.

Geen bezuinigingen

De Haagse VVD maakt zich zorgen over de financiën tijdens de komende bestuursperiode. Er zou onlangs veel geld zijn uitgegeven aan onder andere jeugdzorg en uitkeringen waardoor het nieuwe bestuur met een beperkt budget zou beginnen. Terwijl andere partijen tien miljoen extra in het cultuurpaleis op het Spuiplein zouden willen steken. Er klinken ook geluiden dat Den Haag financieel gezond zal blijven omdat het nog geld kan krijgen door de verkoop van aandelen in het energiebedrijf Eneco. Het ziet er naar uit dat er niet bezuinigd hoeft te worden.

Toen Wiegel zo’n twee weken geleden begon als verkenner vermoedde hij dat het moeilijk zou worden om wethouders aan te stellen. Dat lijkt makkelijker uit te vallen van verwacht. Groep de Mos heeft laten weten dat iedere partij twee wethouders mag leveren.