Edith Schippers gaat Haagse coalitie vormen

Oud-minister Edith Schippers gaat proberen om in Den Haag een nieuw coalitie te vormen waarin de lokale partij Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks zitten. Zij neemt het stokje over van haar VVD-partijgenoot Hans Wiegel, die de afgelopen weken verkenner was voor een nieuw stadsbestuur. Dinsdag presenteerde hij zijn eindverslag.

Schippers (53) was van 2010 tot 2017 minister van Volksgezondheid. Voor die tijd zat ze in de Tweede Kamer. Richard de Mos, leider van de grootste partij in de gemeenteraad, is blij dat de oud-minister als formateur aantreedt. “We beginnen met de onderhandelingen in goede harmonie.” Hij omschreef de haar als een kordate vrouw die goed leiding kan geven aan zo’n proces. Woensdag zal Schippers een toelichting geven.

Volgens Wiegel zou een coalitie van deze vier partijen recht doen aan de verkiezingsuitslag, voldoende draagvlak in de gemeenteraad hebben en de diversiteit in de stad weerspiegelen. Samen hebben ze 26 van de 45 zetels. Wat hem betreft brengen ook de kleinere partijen nog punten in die zij graag terug willen zien in een bestuursakkoord. Hij bemerkte ook bij hen begrip voor de beoogde coalitie.

Acht wethouders

De VVD-coryfee pleitte voor acht wethouders, gelijk te verdelen over de vier partijen. Vier belangrijke punten waar het in de formatie om zal gaan, zijn duurzaamheid, groei van de stad/leefbaarheid, ‘iedereen doet mee’ en mobiliteit.

Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken (Flickr)