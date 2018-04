Een duik in het Haagse riool: Wat gebeurt er als je de wc doorspoelt?

De toilet doorspoelen, douchen, afwassen. We doen het vaak genoeg. Een gemiddeld Haags huishouden gebruikt namelijk al zo’n 100 liter water per dag. Maar dat water moet natuurlijk ergens heen. Wij doken daarom het Haagse riool in.

De beheerders van het rioolstelsel laten ons zien hoe het gangenstelsel van het riool onder de Kijkduinsestraat eruit ziet. Dit is één van de plekken waar het water van de huisaansluitingen bij elkaar komt en verder het riool in stroomt.

Marcel Tirion, hoofd riolering van de gemeente Den Haag, is soms verbaasd over de spullen die hij tegen komt. “Van grote balken, tot stoelen en kerstbomen. We komen het allemaal tegen in het riool. Hoe mensen dit erin krijgen, is voor ons raadsel.”