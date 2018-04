PVV wil boeven op beeldschermen in binnenstad

FOTOSERIE: Opbouw Koningskermis op Malieveld van start

Op het Malieveld is begonnen met de opbouw van de traditionele Haagse Kermis. De Koningskermis start komende vrijdag 13 april en duurt tot en met zondag 29 april.

Het pretpark biedt ruim zeventig attracties voor jong en oud, voor elk wat wils én betaalbaar. Zo zijn de ritprijzen bij de kinderattracties 2,50 euro en zijn de overige ritprijzen vastgesteld op 3,00 euro (met uitzondering van enkele spectaculaire attracties en tijdens Koningsnacht en Koningsdag). De attracties zijn groter dan ooit, zoals het 55 meter hoge reuzenrad ‘The View’, de zestig meter hoge zweefmolen ‘Around the World’ en de zestig meter hoge ‘Booster Maxxx’ waarbij snelheden tot 130 kilometer per uur behaald kunnen worden. Verder is er een tweetal Haagse premières: de supersnelle ‘Reactor’ en de tollende ‘Top Spin’.

Natuurlijk zijn er ook attracties die geschikt zijn voor de hele familie, zoals de cake walk ‘Mega Luna Park’ en het funhouse ‘Fire Department’ beide met een enorm parcours aan glijbanen, draaiende vloeren, lopende banden en bewegende trappen. Andere grote publiekstrekkers zijn de rupsbaan, botsauto’s, een glazen doolhof en een spookhuis.

Prikkelarme Kermis

Omdat mensen met epilepsie, autisme of een niet aangeboren hersenletsel te veel prikkels krijgen op een ‘normale’ kermis, wordt dit jaar voor het eerst een Prikkelarme Kermisdag georganiseerd. Hier zullen de attracties minder geluid produceren, geen flitslichten hebben en met een gematigde snelheid draaien.

Agenda

Naast de ruim zeventig attracties worden op diverse data nog extra activiteiten opgezet:

Vrijdag 13 april, 20.00 tot 24.00: Horrornight

Zaterdag 14 april, 13.00 tot 15.00 uur: Prikkelarme Kermisdag

Zaterdag 14 april, 22.00 uur: Megavuurwerk

Donderdag 19 april, 18.00 uur: Meet & Greet met de selectie van ADO Den Haag

Zaterdag 21 april. 22.00 uur: Megavuurwerk

Vrijdag 27 april: Uitdelen presentjes aan kinderen

Vrijdag 27 april, 22.00 uur: Megavuurwerk

www.kermisdenhaag.nl

Opbouw kermis 2018 4 Opbouw kermis 2018 3 Opbouw kermis 2018 2 Opbouw kermis 2018 1