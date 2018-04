Haagse ‘heroïnefamilie’ voorlopig op vrije voeten

Vijf leden van een Haagse ‘heroïnefamilie’ zijn deze week vrijgelaten door de rechtbank. De vijf worden verdacht van witwassen, het produceren van en handelen in heroïne, en deelname aan een criminele organisatie. Ze werden in oktober 2017 door een grote politiemacht opgepakt.

In totaal zijn er elf verdachten in de zaak, van wie het merendeel uit één en dezelfde familie komt. Ze zijn nu allemaal voorlopig vrijgelaten. Volgens de rechtbank gaat het onderzoek nog maanden duren. De behandeling van de zaak staat gepland voor januari 2019. Het Openbaar Ministerie (OM) was tegen de vrijlating, omdat er volgens de officier van justitie kans op herhaling is.

De meeste verdachten werden in oktober opgepakt toen de politie een inval deed in kwekerijen in Bergschenhoek, het Westland en Bleiswijk. In een café in Den Haag zouden de verdachten regelmatig hebben afgesproken, daarom werd die zaak gesloten.

Chemische middelen

De politie vond bij de invallen een vuurwapen, 50.000 euro en chemische middelen om heroïne mee te maken. Het OM denkt dat de verdachten tonnen hebben verdiend aan het produceren van deze drug.

Foto: politie