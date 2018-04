Haagse scholieren onder de indruk van verzetsverhalen op ‘Verhalendag’ in Madurodam

Over minder dan een maand vindt de Nationale Dodenherdenking weer plaats, maar hoe leg je een kind uit waarom het belangrijk is te blijven herdenken? In Madurodam​ beleefden 200 Haagse scholieren maandag de ‘Verhalenmiddag’, die het startsein gaf voor alle schoolprojecten in aanloop naar de Nationale Kinderherdenking van 4 mei.

Het thema van de Kinderherdenking is dit jaar ‘verzet’. Voor de Verhalenmiddag zijn daarom twaalf verzetshelden (of kinderen van) uitgenodigd om hun eigen verhaal aan de scholieren te vertellen. “We vinden het heel belangrijk dat deze verhalen over de Tweede Wereldoorlog worden overgebracht aan kinderen, en dan vooral door de personen die het zelf hebben meegemaakt of het uit de eerste hand kunnen vertellen”, vertelt Dorien Korsten van de Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei. “De inleving en de beleving van de kinderen gaat dan veel beter, en nú dat kan nog.”

De Nationale Kinderherdenking vindt jaarlijks in Madurodam plaats omdat het park zelf in 1952 ook als oorlogsmonument is opgericht, ter herinnering aan de jonge en in de oorlog gestorven verzetsheld George Maduro. Alle activiteiten en schoolprogramma’s die met de Herdenking samenhangen worden georganiseerd in samenspraak met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Den Haag.