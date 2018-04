Haagse zusjes veroveren internationale modellenwereld

De Haagse zusjes Cynthia (24) en Cassandra (19) Makofi besloten het in 2016 over een nieuwe boeg te gooien. Zonder enige ervaring of opleiding in de modewereld zijn ze hun eigen modellenbureau, Jenphia Models, begonnen. Twee jaar later blijkt het een enorm succes en hebben ze modellen aan en baan geholpen in steden als Milaan en Parijs.

Dinsdagochtend waren ze te gast in de studio bij Den Haag FM om het succes te verklaren. “In het begin hadden we het wel moeilijk omdat we geen idee hadden waar we aan begonnen waren”, vertelt Cynthia, de directeur, in het programma Haagse Ochtendradio. “Ik zit nu minstens twee keer in de week in het buitenland voor een meeting. Mijn zusje neemt dan de zaken in Nederland waar.”

De rolverdeling is duidelijk, Cynthia doet de meetings, Cassandra zorgt voor de modellen. “Ik doe ook de scouting”, vertelt Cassandra. “Soms zit ik tot ’s avonds laat Instagram af te struinen op zoek naar mooie meiden. Maar soms kom ik ze gewoon op straat of in een winkel tegen.” Kijk voor meer informatie op de website van Jenphia Models.

Luister hier naar het interview met Cynthia en Cassandra Makofi op Den Haag FM.