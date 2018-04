Paul de Munnik kijkt uit naar optreden in Koninklijke Schouwburg

Handbalinterlands niet in Sportcampus Zuiderpark door gebrek aan parkeerplaatsen

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad pleit opnieuw voor een structurele oplossing voor de parkeerprobleem rondom de Sportcampus Zuiderpark. Omdat er te weinig parkeervoorzieningen in de buurt zijn besloot het Nederlands Handbalverbond onlangs om geen interlands in de Sportcampus te spelen.

Gemeenteraadslid Jelle Meinesz ergert zich daar aan. “Het is natuurlijk van de gekke dat een complex van 73 miljoen euro niet over voldoende parkeergelegenheid beschikt. Feitelijk worden bij grote evenementen dan de wijken rondom het Zuiderpark gebruikt en bewoners opgezadeld met parkeertoerisme richting de Sportcampus. Daar moet een oplossing voor komen.

De ondergrondse parkeergarage bij Sportcampus Zuiderpark werd uit de oorspronkelijke plannen geschrapt toen woningcorporatie Vestia bijna failliet ging en niet meer kon meebetalen. De gemeente laat tijdens grote sportevenementen bezoekers al parkeren in de garages bij De Leyweg en brengt hen dan met een pendelbus naar de Sportcampus. Meinesz noemt dat “verre van ideaal”. “Deze plekken zijn voor bezoekers van het winkelcentrum.”

Soestdijkseplein

“Er moet onderzoek komen naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage onder het Zuiderpark”, zegt Meinesz. “De wijken aan de kant van de Vreeswijkstraat hebben al te vaak te maken met extra parkeerdruk door evenementen in het Zuiderpark. Datzelfde gaat nu gebeuren aan de kant van Melis Stokelaan en de Moerweg. Ik zie ruimte voor een gecombineerde ondergrondse parkeergarage, bijvoorbeeld met een ingang aan het Soestdijkseplein, die dan ook gebruikt kan worden om de parkeerdruk in de wijken te ontlasten.”