Organisatie zet streep door Haagse Canal Pride

De Canal Pride Den Haag gaat niet door. Dat maakte de organisatie maandagavond bekend op Facebook. De gemeente zou toezeggingen over subsidie voor de botenparade niet zijn nagekomen, waardoor er een tekort is ontstaan van 25.000 euro.

“Deze Canal Pride was een initiatief van Imro Blom en Kim Waanders (D66) en is in december 2017 unaniem door alle partijen binnen Den Haag aangenomen als een initiatief aan welke financiële steun geleverd zal worden”, verscheen maandagavond op de Facebookpagina van The Hague Rainbow Festival, waar de Canal Pride was daar onderdeel van was. “Deze steun is tot op de dag van vandaag nooit gerealiseerd en alles wijst nu op een verkiezingsstunt.”

Omdat het beloofde geld uitbleef, kon organisator Ben Manuputty de gemaakte kosten niet meer betalen. “Ik had een afspraak met bedrijven die ik moest betalen en ik heb niet betaald omdat ik het geld niet heb. Dan houdt het op.” Manuputty zegt dat hij in december is gevraagd door de gemeente om de Canal Pride te organiseren. “Dat was kort dag, maar iedereen zei dat het geld geregeld was en dat ik gebeld zou worden. Ik ben nooit gebeld.”

“Verbaasd”

Kim Waanders van D66 is één van de bedenkers van de botentocht. Ze zegt op Den Haag FM hoogst verbaasd te zijn over de gang van zaken. “Ik heb van iedereen positieve reacties gehad, ook van de burgemeester en de wethouder”, zegt Waanders in het programma Haagse Ochtendradio. “Dat er dan nu nog steeds geen geld is, snap ik niet. Het was verschrikkelijk nieuws.”

Wethouder Karsten Klein laat weten dat hij bereid is om met de organisatie in gesprek te gaan. Als het aan Kim Waanders ligt gaat de parade gewoon door. “Ik heb 10 juni geblokt in mijn agenda.”

Foto: Kitty Terwolbeck (Flickr)

Luister hier naar het interview met Kim Waanders op Den Haag FM.